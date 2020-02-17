‘Corona’ paniği bunu da yaptırdı: Bıçaklı soyguncular tuvalet kağıdı çaldı

‘Corona’ paniği tuvalet kağıdı ‘kıtlığına’ neden olduğu Hong Kong’da bıçaklı soyguncular yaklaşık 800 lira değerinde tuvalet kağıdı çaldı.

Fotoğraflar: Reuters

Mong Kok bölgesindeki soygunda bıçaklı saldırganlar marketin önünde mal indiren tedarikçiyi tehdit ederek tuvalet kağıtlarını çaldı.

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Polis üç soyguncudan ikisini yakaladı ve çalınan tuvalet kağıtlarının bir kısmını ele geçirdi.

Marketlerde tuvalet kağıdı rafları boş.

Yeni tip corona virüsünün yarattığı panik nedeniyle vatandaşlar tuvalet kağıdı, temizlik malzemeleri, pirinç, makarna gibi temel gıda ürünlerini çok sayıda alarak evde stok yapıyor. Bu da marketlerdeki rafların boşalmasına, ihtiyacı olanların ürünleri bulmakta zorlanmasına yol açıyor.