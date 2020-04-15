‘Corona’ paketi komisyondan geçti

‘Corona’ salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklifte işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi yardım ve işyeri su faturası ödemelerinin üç ay ertelenmesi gibi maddeler yer alıyor.

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Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere aylık 1177 lira verilecek.

Hiçbir iş sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında üç ay süreyle sonlandırılamayacak.

Yaşlılar ve engellilere yardımlar, üç ay süreyle gelir ölçütleri ve ağır engellilik şartı aranmadan yapılacak.

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Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ve yıllık çevre temizlik vergileri, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemler için alınmayacak.

Hazine ve belediye taşınmazları, milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları, belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemeleri üç ay süreyle ertelenecek ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin üç ay süreyle desteklenebilmesine imkan tanınacak. Konutların ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin su faturası borçları, belediyeler tarafından üç ay süreyle ertelenebilecek. Bu konuda yetki belediye meclislerinde olacak.

Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ve denetlemelerin 1 Ağustos 2020’ye kadar ertelenecek.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresi bir yıl daha uzatılacak.

Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından yürütülmesine izin verilebilecek.

Devlete ait tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerine kaynak aktarılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilecek