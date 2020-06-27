‘Corona’ önlemli YKS’de 2 milyon 437 bin öğrenci ter döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Saat 10:15’te başlayan ve ‘corona’ önlemlerinin alındığı sınavda 2 milyon 437 bin 119 öğrenci ter döktü. Sınav nedeniyle saat 15:00’e kadar sokak kısıtlaması uygulandı.

Kayseri (Fotoğraflar: AA)

AA’nın haberine göre TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika fazla; soruları yanıtlamak için 165 dakika süreleri var. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından beşer olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizik ve kimyadan yedişer ve biyolojiden altı sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yer aldı.

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Ankara

Geçen hafta düzenlenen liseye giriş sınavı LGS’de olduğu gibi bu sınav da corona virüsüne karşı önlem alınarak düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt

Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyenler, dezenfektanlarını yanlarında götürdü. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı.

Çoğunluk maskeyle sınava girecekleri okula giderken siperlik takan da oldu. İsteyenler, sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi.

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Osmaniye

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Girişte sosyal mesafe gözetildi.

Siirt’te (üstte) geç kalan öğrencileri Vefa Destek Grupları sınava yetiştirirken bazı kentlerde de polisler adayların imdadına yetişti.

Bartın

Covid-19 tanısı konulanlar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalardaki ayrı salonlarda sınava alındı.

YKS’nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Yarın da saat 09:30’dan 18:30’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sınav bittikten sonra şu mesajı paylaştı: “YKS 2020’nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim.”