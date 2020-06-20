‘Corona’ önlemli LGS: Covid-19’lu öğrenciler izole salonda soruları yanıtladı

Türkiye’nin dört bir yanındaki 1.6 milyon öğrenci LGS’de, (Liselere Geçiş Sistemi) ter döküyor. Öğrenciler sosyal mesafe gözetilerek sınava girecekleri okullara alındı. Girişte maske, dezenfektan dağıtıldı. Salgın nedeniyle çok sayıda önlem alınarak düzenlenen sınava, Covid-19 tanısı konan öğrenciler ise ambulaslarla götürüldükleri izole salonlarda girdi.

Ağrı Fotoğraflar:AA

Bugün saat 09:00-15:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. AA’nın haberine göre öğrencilerin iki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda 50 soru yanıtlaması gerekiyor. 75 dakika süren ilk oturumdan sonra saat 11:30’da başlayacak ikinci oturumda ise 40 soru yöneltilecek.

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Kars

Öğrencilerin sağlığı için velilerin okul bahçesine girmesine izin verilmedi.

İstanbul

Sınavda, soru kitapçıklarını dağıtanlar başta olmak üzere tüm görevliler eldiven kullandı. İsteyen öğrencilere maskelerini çıkarmaları için izin verildi.

İzmir

Bazıları maskeyle soruları yanıtlamayı tercih etti.

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Ankara

Çoğu okulun kapısına ‘corona’ önlemlerini anımsatan yazı ve afişler asıldı.

Adıyaman

Covid-19 tedavisi gören öğrenciler ise ambulanslarla gitti. Adıyaman’da, sınav öncesinde kentteki corona virüsü testleri pozitif çıkan ve tedavi gören öğrenciler için Adıyaman Lisesi’nde izole bir sınıf oluşturuldu.

Hastanede bulunan ve evlerinde karantina altında tutulan gençler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla alınarak sınava girecekleri okula götürüldü. Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürülecekleri bildirildi.

Evde karantina altındaki öğrencilerden Aydın Bekmezci şunları söyledi: “Testim pozitif çıktı. Sağlık görevlileri sağ olsunlar gelip beni evden aldı. Şimdi sınava gireceğim. Sınavdan sonra da yeniden eve götürecekler. Umarım her şey güzel olur.”