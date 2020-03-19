Corona önlemleri | TRT dizilerinin çekimine iki hafta ara verildi

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

19 Mart

20:10 TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.

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12:33 İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, şoförler ve yolcuların kullanması için 2 bin 154 halk otobüsüne el dezenfektanları koydu.

12:16 Galatasaray’ın ürünlerinin satıldığı GS Store ile Fenerbahçe’nin ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazalarının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Bugünden itibaren tüm GSStore mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz.

GSStore’a https://t.co/hDCVajARWZ adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz. pic.twitter.com/DPqrDI6Ebe Reklam March 19, 2020

11:04 Edirne’de Keşan Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Odası toplantı yaptı. Buna göre, evinden hastane ya da eczaneye gitmek isteyen 65 yaş üstü herkesten alınacak ücret en fazla 10 lira olacak.

10:57 Milli Savunma Bakanlığı: “Bakanlık bünyesinde görev yapan personelimizin, Koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır.”

Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelimizin, Koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır.#MSB #TSK pic.twitter.com/H8NDzeEk1V — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2020

10:27 İstanbul’da her gün binlerce turistin uğradığı Kapalıçarşı, corona virüsü önlemleri kapsamında bugün ikinci kez dezenfekte edildi.

10:11 Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın aldığı yeni önlemler şöyle:

*Masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak.

*Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak.

*Özellikle ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek.

*Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.

*Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak.

*Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulgusu olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.

*Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişiler, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkayacak veya alkol bazlı el antiseptiğiyle el temizliği yapacak.

18 Mart

22:30 Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Saraylar’a bağlı tüm müze ve ören yerleri kapatıldı.

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında Bakanlığımıza bağlı tüm müze ve ören yerleri 30 Mart Pazartesi gününe kadar ziyarete kapatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 18, 2020

Dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınına karşı alınan ulusal ve uluslararası tedbirler çerçevesinde toplum sağlığını korumak amacıyla Milli Saraylar İdaresi’ne bağlı saray ve kasırlar geçici bir süre ziyarete kapalıdır… pic.twitter.com/P6cCm05z8s — Milli Saraylar (@millisaraylar) March 18, 2020

13:44 İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi.

Fotoğraf: DHA

12:11 Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, ekmeklerin fırınlarda kağıt ambalajla satılması gerektiğini söyledi.

11:54 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi’yle (MHRS) hasta kabulünün geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

10:22 Konya valiliği, düğün ve yemekli toplantıların iptal edilmesi gerektiğini belirterek “Kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir” uyarısında bulundu.