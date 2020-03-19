Corona önlemleri | TRT dizilerinin çekimine iki hafta ara verildi

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
19 Mart
20:10 TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.
12:33 İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, şoförler ve yolcuların kullanması için 2 bin 154 halk otobüsüne el dezenfektanları koydu.
12:16 Galatasaray’ın ürünlerinin satıldığı GS Store ile Fenerbahçe’nin ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazalarının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.
11:04 Edirne’de Keşan Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Odası toplantı yaptı. Buna göre, evinden hastane ya da eczaneye gitmek isteyen 65 yaş üstü herkesten alınacak ücret en fazla 10 lira olacak.
10:57 Milli Savunma Bakanlığı: “Bakanlık bünyesinde görev yapan personelimizin, Koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır.”
10:27 İstanbul’da her gün binlerce turistin uğradığı Kapalıçarşı, corona virüsü önlemleri kapsamında bugün ikinci kez dezenfekte edildi.
10:11 Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak.
Bakanlığın aldığı yeni önlemler şöyle:
*Masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak.
*Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak.
*Özellikle ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek.
*Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.
*Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak.
*Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulgusu olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.
*Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişiler, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkayacak veya alkol bazlı el antiseptiğiyle el temizliği yapacak.
18 Mart
22:30 Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Saraylar’a bağlı tüm müze ve ören yerleri kapatıldı.
13:44 İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi.
12:11 Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, ekmeklerin fırınlarda kağıt ambalajla satılması gerektiğini söyledi.
11:54 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi’yle (MHRS) hasta kabulünün geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.
10:22 Konya valiliği, düğün ve yemekli toplantıların iptal edilmesi gerektiğini belirterek “Kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir” uyarısında bulundu.