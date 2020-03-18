Corona önlemleri | Taksim’de dezenfeksiyon çalışması

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Diken, kentlerde alınan önlemleri aktarıyor…

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13:44 İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi.

Fotoğraf: DHA

12:11 Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, ekmeklerin fırınlarda kağıt ambalajla satılması gerektiğini söyledi.

11:54 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi’yle (MHRS) hasta kabulünün geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

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10:22 Konya valiliği, düğün ve yemekli toplantıların iptal edilmesi gerektiğini belirterek “Kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir” uyarısında bulundu.