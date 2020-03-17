‘Corona’ önlemleri: Rapor süresi uzadı, karantinadakilere SGK desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsüne karşı alınan yeni önlemleri açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, 160’dan fazla ülkede 182 bin kişiye bulaşmış, 7 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Türkiye’de de 47 kişide virüs görüldüğü açıklanmıştı.

Reklam

Yazılı açıklama yayınlayan bakan, kronik hastaların 1 Mart ve sonrasında süreleri dolan sağlık raporu ve reçetelerinin, ikinci duyuruya kadar uzatılmasına karar verildiğini hatırlattı.

Selçuk, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine gerek kalmayacağını kaydetti.

Bakan, kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların sağlık kuruluşlarına gitme zorunluluğu olmayacağını aktararak, ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını aktardı.

Reklam

Karantinaya alınanlara sosyal destek

Özellikle Avrupa ve Suudi Arabistan’tan gelen vatandaşlar, corona virüsü taraması için 14 günlüğüne devlete ait yurtlarda karantinaya alınmıştı.

Bakan, konuya dair şu ifadeleri kullandı: “Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 (hastalık şüphesi) tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat, iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.”

Bakan Selçuk, tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresinin de 14’e yükseltildiğini duyurdu.