Corona önlemleri | Müze ve ören yerleri ay sonuna kadar kapatıldı

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
22:30 Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Saraylar’a bağlı tüm müze ve ören yerleri kapatıldı.
13:44 İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi.
12:11 Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, ekmeklerin fırınlarda kağıt ambalajla satılması gerektiğini söyledi.
11:54 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi’yle (MHRS) hasta kabulünün geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.
10:22 Konya valiliği, düğün ve yemekli toplantıların iptal edilmesi gerektiğini belirterek “Kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir” uyarısında bulundu.