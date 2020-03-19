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Yaramazlara biraz batar!

Corona önlemleri | Lokantalarda masalar arası mesafe en az 1 metre olacak

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

19 Mart

12:33 İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, şoförler ve yolcuların kullanması için 2 bin 154 halk otobüsüne el dezenfektanları koydu.

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12:16 Galatasaray’ın ürünlerinin satıldığı GS Store ile Fenerbahçe’nin ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazalarının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

11:04 Edirne’de Keşan Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Odası toplantı yaptı. Buna göre, evinden hastane ya da eczaneye gitmek isteyen 65 yaş üstü herkesten alınacak ücret en fazla 10 lira olacak.

10:57 Milli Savunma Bakanlığı: “Bakanlık bünyesinde görev yapan personelimizin, Koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır.”

10:27 İstanbul’da her gün binlerce turistin uğradığı Kapalıçarşı, corona virüsü önlemleri kapsamında bugün ikinci kez dezenfekte edildi.

10:11 Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın aldığı yeni önlemler şöyle:

*Masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak.

*Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak.

*Özellikle ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek.

*Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.

*Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak.

*Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulgusu olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.

*Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişiler, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkayacak veya alkol bazlı el antiseptiğiyle el temizliği yapacak.

18 Mart

22:30 Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Saraylar’a bağlı tüm müze ve ören yerleri kapatıldı.

13:44 İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi.

Fotoğraf: DHA

12:11 Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, ekmeklerin fırınlarda kağıt ambalajla satılması gerektiğini söyledi.

11:54 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi’yle (MHRS) hasta kabulünün geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

10:22 Konya valiliği, düğün ve yemekli toplantıların iptal edilmesi gerektiğini belirterek “Kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir” uyarısında bulundu.

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