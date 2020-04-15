Corona önlemleri kapsamında tahliye oldu; adı bir gün sonra cinayete karıştı

ABD’nin Florida eyaletinde, corona virüsünün yayılmasının engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bir mahkumun adı ‘çıktıktan’ bir gün sonra cinayete karıştı.

Fotoğraf: Hillsborough Bölgesi Polisi

Uyuşturucu satmak suçundan tutuklu olan Joseph Edwards Williams, 19 Mart’ta, 163 mahkumla birlikte tahliye edildi. ‘Hafif suç işleyenler’ kategorisine girdiği için Hillsborough Bölge Cezaevi’nden salıverilen Williams, bir adamın vurularak öldürüldüğü cinayetin tetikçisi olduğu gerekçesiyle aranmaya başladı.

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Pazartesi günü yakalanan Williams tutuklandı. Hillsborough Bölgesi Pollisi’nin şefi, Chad Chronister şunları söyledi: “Üzülerek gördük ki mahkumlar arasında salgının yayılmaması için sağlanan fırsatı suç işlemek için kullanmış. Savcıyı, en yüksek cezayı talep etmeye davet ediyorum.“

