Corona önlemleri | 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde ülkede görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

21 Mart

16:00 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibariyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.

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14:40 Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

14:15 Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığa bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklandı.

11:45 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal yardımdan faydalanan 2 milyon aileye ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ kapsamında 1000’er lira verileceğini duyurdu. Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek 1000 lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini belirtti.

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20 Mart

16:00 Konya’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımının durdurulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle: “Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amaçlı geçici olarak durdurulmuştur.”

14:00 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

12:00 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’nin şartlarının esnetileceğini, çoğu işverenin bundan faydalanacağını söyledi.

Selçuk şöyle konuştu: “Kısa Çalışma Ödeneği’nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini iki aydan dört aya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız. Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız. Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız.”

Selçuk, huzurevlerinde doktor sayısının artırıldığını ifade etti.

19 Mart

20:10 TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.

12:33 İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, şoförler ve yolcuların kullanması için 2 bin 154 halk otobüsüne el dezenfektanları koydu.

12:16 Galatasaray’ın ürünlerinin satıldığı GS Store ile Fenerbahçe’nin ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazalarının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Bugünden itibaren tüm GSStore mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz.

GSStore’a https://t.co/hDCVajARWZ adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz. pic.twitter.com/DPqrDI6Ebe — GSSTORE 🏡 (@GSStore) March 19, 2020

11:04 Edirne’de Keşan Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Odası toplantı yaptı. Buna göre, evinden hastane ya da eczaneye gitmek isteyen 65 yaş üstü herkesten alınacak ücret en fazla 10 lira olacak.

10:57 Milli Savunma Bakanlığı: “Bakanlık bünyesinde görev yapan personelimizin, Koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır.”

Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelimizin, Koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır.#MSB #TSK pic.twitter.com/H8NDzeEk1V — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2020

10:27 İstanbul’da her gün binlerce turistin uğradığı Kapalıçarşı, corona virüsü önlemleri kapsamında bugün ikinci kez dezenfekte edildi.

10:11 Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın aldığı yeni önlemler şöyle:

*Masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak.

*Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak.

*Özellikle ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek.

*Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.

*Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak.

*Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulgusu olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.

*Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişiler, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkayacak veya alkol bazlı el antiseptiğiyle el temizliği yapacak.

18 Mart

22:30 Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Saraylar’a bağlı tüm müze ve ören yerleri kapatıldı.

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında Bakanlığımıza bağlı tüm müze ve ören yerleri 30 Mart Pazartesi gününe kadar ziyarete kapatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 18, 2020

Dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınına karşı alınan ulusal ve uluslararası tedbirler çerçevesinde toplum sağlığını korumak amacıyla Milli Saraylar İdaresi’ne bağlı saray ve kasırlar geçici bir süre ziyarete kapalıdır… pic.twitter.com/P6cCm05z8s — Milli Saraylar (@millisaraylar) March 18, 2020

13:44 İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi.

Fotoğraf: DHA

12:11 Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, ekmeklerin fırınlarda kağıt ambalajla satılması gerektiğini söyledi.

11:54 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi’yle (MHRS) hasta kabulünün geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

10:22 Konya valiliği, düğün ve yemekli toplantıların iptal edilmesi gerektiğini belirterek “Kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir” uyarısında bulundu.