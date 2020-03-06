‘Corona’ önlemiydi: Metrobüs durağına konan el dezenfektanlarını kırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında metrobüs duraklarına yerleştirilen dezenfeksiyon cihazlarının bazılarının kırıldığını açıkladı.

İBB, metrobüslerden inen kişilerin ellerini dezenfekte edebilmeleri için Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarına dünden itibaren cihazlar yerleştirmişti.

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Metrobüs duraklarındaki dezenfeksiyon cihazlarının bazı kişilerce kırıldığı tespit edilmiş, kamera kayıtları Emniyet ile paylaşılmıştır. Küresel bir salgına karşı vatandaşlarımızı korumak için yerleştirdiğimiz bu cihazların hangi zihniyetle kırıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz. pic.twitter.com/7aNK3o5Rxu — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 6, 2020

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugünkü Twitter paylaşımında bazı kişilerin cihazları kırdığını belirterek kamera görüntülerinin emniyete verildiğini aktardı.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da görülen corona virüsü, bugüne kadar 80’den fazla ülkede 100 binden fazla kişiye bulaştı, 3 bin 300’den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Uzmanlar, solunum yoluyla bulaşabilen corona virüsüne önlem olarak sıklıkla ellerine temizlenmesini öneriyor.