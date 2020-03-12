‘Corona’ önlemi: NBA maçları askıya alındı

ABD’deki yeni tip corona virüsünün sebep olduğu covid-19 hastalığı önlemleri kapsamında, NBA’de normal sezon maçları bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.

Fotoğraf: Reuters

NBA yönetiminin açıklamasında söz konusu önlemin Utah Jazz’da forma giyen Rudy Gobert’ta covid-19 tespit edilmesinin ardından alındığı kaydedildi.

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Oyuncunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.

Dünya üzerinde şu an covid-19 bulaşan 120 binden fazla insan bulunuyor. ABD’de virüse karşı önlemler kapsamında okullar ve işletmeler kapatılırken, kamusal alanda düzenlenen etkinlikler de askıya alınıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz saatlerde Avrupa’dan ABD’ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurmuştu.

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İtalyan ekip tüm sportif faaliyetleri askıya aldı

Yeni tip corona virüsünün sebep olduğu Covid-19 salgını nedeniyle İtalya Seri A ekiplerinden Inter, tüm sportif faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Bir diğer İtalya Seri A ekiplerinden Juventus’ta top koşturan Daniele Rugani’de corona testinin pozitif çıkmasının ardından, Inter kulübü geçtiğimiz hafta iki takımın maç yapmasından dolayı bütün sportif faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Yaşanan bu olaydan dolayı iki dev kulübün tüm oyuncularının karantinaya alınması bekleniyor.