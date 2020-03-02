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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ önlemi: Louvre Müzesi kapatıldı

Dünyanın en ünlü müzesi Louvre corona virüsünün Fransa’da yayılmaya başlamasına karşılık önlem olarak kapatıldı. Paris’teki müze dün önceden duyurmadan kapılarını açmayınca önünde uzun kuyruklar oluştu.

Fotoğraf: Reuters

Kararın alınmasında müze çalışanları etkili oldu. Müze çalışanları sendika üzerinden yaptıkları görüşmelerde ülkedeki ‘corona’ vakaları nedeniyle sağlıklarının tehdit altında olduğunu söyleyerek müzenin kapatılmasını talep etti. Günde 5 binin üzerinde ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan ve Mona Lisa’nın portresi, Venus de Milo heykeli gibi ikonik eserlere ev sahipliği yapan müze bugün de kapılarını açmadı.

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Yaklaşık 2 bin 300 müze çalışanın isteğiyle kapatılan müzenin ne zaman açılacağı hakkında bir bilgi verilmedi.

Fransız yetkililer corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 5 bin üzerinde kapalı mekan etkinliklerini yasaklamıştı ancak yasak müzeleri kapsamıyor.

Fransa’da şimdiye kadar 100 ‘corona’ vakası görüldü, iki kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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