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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ önlemi: Koruyucu maske ihracatı izne bağlandı

Ticaret Bakanlığı küresel virüs salgını nedeniyle, koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatını ön izne bağlı mallar listesine dahil etti.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğle, gaz, toz ve radyoaktif filtreli koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez koruyucu önlük, koruyucu gözlük, tıbbı ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, ihracı ön izne bağlı mallar listesine dahil edildi.

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İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve üç binin üzerinde insanın ölümüne neden olan corona virüsü, şimdiye dek onlarca ülkede binlerce kişiye bulaştı. Hava ve temas yoluyla bulaşan, zatürreye neden olan virüsün tedavisi bulunamadı. Türkiye’nin çevre ülkelerinde de bu virüse rastlandı.

Çin’den maske ithal eden bazı Türk şirketleri, virüsün önlenememesi nedeniyle ithal ettikleri malları tekrar Çin’e ihraç ediyor.

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