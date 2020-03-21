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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ önlemi: Her dört AVM’den biri geçici olarak kapandı

Yurt çapında bulunan 453 alışveriş merkezinin (AVM) 100’den fazlasının corona virüsü nedeniyle geçici olarak kapandığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Tüm dünyayı etkisi alan virüs nedeniyle Türkiye’de dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 670 kişide hastalık tespit edilmişti. Hükümet, AVM’ler ve lokantalar haricinde insanların toplu halde bulunacağı alanları kapatırken, gerekmedikçe dışarıya çıkılmamasını istemişti. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), AVM’lerin kapatılması yönünde tavsiye kararı almıştı.

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Milliyet’ten Hanife Baş’a konuşan dernek başkanı Hüseyin Altaş, AVM’lerdeki son durumu şöyle anlattı: “AVM’ler kendi kararıyla kapatıyor. Bugün Türkiye genelinde 100’dan fazla AVM kapattı. Bu sayının ilerleyen günlerde daha artması bekleniyor. AVM’lerin kapalı olma süresi üç hafta olarak düşünülüyor. Halk sağlığını önemsiyoruz.”

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), federasyon bünyesinde bulunan AVM’lerin, kiracılardan kapalı zamanların kirasının alınmayacağını da duyurdu.

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