‘Corona’ önlemi: Fed, Asya’dan gelen dolarları karantinaya alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Odatv soruşturmasıyla ilgili bir soru üzerine, ‘bir haber yaptı diye basın özgürlüğünü elinden alan aklın, Türkiye’nin itibarını yerle bir eden bir anlayış olduğunu’ savunarak, “Derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştiremeyecek mi” diye çıkıştı.