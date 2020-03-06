‘Corona’ önlemi: Fed, Asya’dan gelen dolarları karantinaya alıyor

Amerikan Merkez Bankası (Fed), Asya piyasalarından gelen ABD dolarlarının corona virüsü nedeniyle karantinaya alındığını açıkladı.
Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da görülen corona virüsü, bugüne kadar 80’den fazla ülkede 100 binden fazla kişiye bulaştı, 3 bin 300’den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Uzmanlar, solunum yoluyla bulaşabilen corona virüsüne önlem olarak sıklıkla ellerine temizlenmesini öneriyor.
Reuters’a konuşan Fed sözcüsü, bankanın Asya’dan gelen dolarların, hastalığın yayılma olasılığına karşı 21 Şubat’tan itibaren karantinaya alındığını söyledi. Sözcü, karantinanın 7 ila 10 gün arasında sürdüğünü, ardından piyasaya verildiğini dile getirdi.
ABD Doları, küresel çapta en çok dolaşıma giren para birimi. Halen piyasalarda toplamda 1.75 trilyon dolar bulunuyor.
ABD’de şimdiye dek 260 corona virüsü vakası tespit edilirken, 15 kişi hayatını kaybetti. Başkan Donald Trump, ülkede corona virüsüyle mücadele için 8.3 milyar dolarlık bütçeyi bugün onayladı.