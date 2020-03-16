‘Corona’ önlemi: Çağlayan’da tutuklu dosyalar hariç duruşmalar ertelendi

İstanbul’daki Çağlayan adliyesinde 14 Nisan’a kadar yalnızca tutuklu sanık bulunan davaların görülmesi kararlaştırıldı.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle 156 ülkede 6 bin 500 kişi ölmüş, 170 bin kişiye virüs bulaşmıştı. Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmış, bugüne dek 18 kişide virüs görüldüğü duyurulmuştu.

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Adliyede alınan karar kapsamında, 14 Nisan’a kadar tutuklu ve acil işler haricinde duruşmalar yapılmayacak. Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar taraflara tebliğ edilecek. Tutuklu olan dosyalar da ise sanık adliyeye götürülmeden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlantı yapılacak.

Mahkeme kapılarına asılan duyurularda şunlar kaydedildi: “Koronavirüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı hastalık sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ve de Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 13/03/2020 tarihli önerileri doğrultusunda, mahkememizdeki dava ve işler ile ilgili aşağıdaki kararların alınması gerekmiştir.”

Duyurularda, tarafların huzurunda duruşma yapılmayacağı, tanık dinlenmeyeceği, karar aşamasında olan dosyalarda her iki tarafın açık talebi ile yokluklarında karar verilebileceği ve hastalık tehlikesinin azalması halinde mahkemelerin eski çalışma düzenine döneceği belirtildi.

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Kapılara dezenfektan

İcra müdürlüklerinin kapısına da şu duyuru asıldı: “Tüm mahaller olmak üzere özellikle büyükşehirdeki icra müdürlüklerinin iş yoğunluğu nazara alınarak virüs tehdidinin minimize edilebilmesi için zorunlu işlemler haricinde 15 gün süreyle avukat katipleri, dosya tarafları ve diğer ilgililerin daire içerisine girerek hizmet alması uygulamasının kısıtlanması tüm taleplerin bankolardan alınarak işlem tesis edilmesi, avukatların bu süreç içerisinde icra dosyalarına ilişkin taleplerini avukat portalı üzerinden göndermelerinin salık verilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi (…)”

Öte yandan adliyenin giriş kapılarına bina yönetimi tarafından dezenfektan yerleştirildi. Kapıdan geçen vatandaşlar ve personel, ellerine dezenfektan sürmeleri için uyarılıyor.