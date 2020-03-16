‘Corona’ önlemeleri genişletildi: Sinema, konser, hamam, kahvehaneler kapandı

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği ‘coronavirüs tedbirleri” başlıklı ek bir genelgeyle, bugün saat 00:00 itibarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino ve birçok mekanın faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurdu.

Faaliyeti durdurulan yerler şöyle:

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Birahane

Taverna

Kahvehane

Kıraathane

Kafeterya

Kır bahçesi

Nargile salonu

İnternet salonu

İnternet kafe

Her türlü oyun salonları

Çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil)

Çay bahçesi

Dernek lokalleri

Lunapark

Yüzme havuzu,, hamam

Sauna

Kaplıca

Masaj salonu

SPA ve spor merkezleri

Genelgeye göre ayrıca, STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00:00’dan itibaren ertelenecek. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu ‘taziye evleri’nin faaliyetleri 00:00 itibarıyla durdurulacak.

İçişleri Bakanlığı dün valiliklere gönderdiği genelgeyle, yeni tip corona virüsünün yol açtığı covid-19 salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerini 16 Mart saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine durdurmuştu.