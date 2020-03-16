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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ önlemeleri genişletildi: Sinema, konser, hamam, kahvehaneler kapandı

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği ‘coronavirüs tedbirleri” başlıklı ek bir genelgeyle, bugün saat 00:00 itibarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino ve birçok mekanın faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurdu.

Faaliyeti durdurulan yerler şöyle:

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  • Birahane
  • Taverna
  • Kahvehane
  • Kıraathane
  • Kafeterya
  • Kır bahçesi
  • Nargile salonu
  • İnternet salonu
  • İnternet kafe
  • Her türlü oyun salonları
  • Çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil)
  • Çay bahçesi
  • Dernek lokalleri
  • Lunapark
  • Yüzme havuzu,, hamam
  • Sauna
  • Kaplıca
  • Masaj salonu
  • SPA ve spor merkezleri

Genelgeye göre ayrıca, STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00:00’dan itibaren ertelenecek. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu ‘taziye evleri’nin faaliyetleri 00:00 itibarıyla durdurulacak.

İçişleri Bakanlığı dün valiliklere gönderdiği genelgeyle, yeni tip corona virüsünün yol açtığı covid-19 salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerini 16 Mart saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine durdurmuştu.

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