‘Corona’ önlemeleri genişletildi: Sinema, konser, hamam, kahvehaneler kapandı

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği ‘coronavirüs tedbirleri” başlıklı ek bir genelgeyle, bugün saat 00:00 itibarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino ve birçok mekanın faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurdu.
Faaliyeti durdurulan yerler şöyle:
- Birahane
- Taverna
- Kahvehane
- Kıraathane
- Kafeterya
- Kır bahçesi
- Nargile salonu
- İnternet salonu
- İnternet kafe
- Her türlü oyun salonları
- Çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil)
- Çay bahçesi
- Dernek lokalleri
- Lunapark
- Yüzme havuzu,, hamam
- Sauna
- Kaplıca
- Masaj salonu
- SPA ve spor merkezleri
Genelgeye göre ayrıca, STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00:00’dan itibaren ertelenecek. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu ‘taziye evleri’nin faaliyetleri 00:00 itibarıyla durdurulacak.
İçişleri Bakanlığı dün valiliklere gönderdiği genelgeyle, yeni tip corona virüsünün yol açtığı covid-19 salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerini 16 Mart saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine durdurmuştu.