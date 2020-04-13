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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ öncesi veri: Sanayi üretimi şubatta yüzde 7.5 arttı

TÜİK, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5 arttığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Şubattaki üretim, bir önceki aya göre ise yüzde 1.2’lik artış gösterdi.

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Çok sayıda firma, Türkiye’de corona virüsü salgınının etkisini artırması nedeniyle mart ayının sonlarında üretimlerine ara vermişti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bu yılın şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki üretimin yüzde 1.7 arttığı görüldü.

Grafik: TÜİK

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.4 arttı.

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Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe şubat ayındaki üretim, ocak ayına göre yüzde 5.8 azaldı. İmalattaki azalış yüzde 1.6 olurken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.3 arttı.

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