‘Corona’ öncesi dönemin verisi: İşsizlik oranı değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı aralık ve 2020 yılı ocak ve şubat aylarını, yani ‘corona’ öncesi dönemi kapsayan ocak dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Buna göre, işsizlik oranı ocak döneminde bir önceki yıla göre 0.9 puan azalışla yüzde 13.8 oldu. Aralık dönemi yüzde 13.7’ydi.

Reklam

Tarım dışı işsizlik oranı ocak döneminde bir önceki yıla göre 1.1 puanlık azalış ile yüzde 15.7 olarak kayda geçti. Aralık döneminde yüzde 15.8’di.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4.36 milyon kişi oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.2 puan azalarak yüzde 24.5 oldu.

Reklam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0.2 puan azalarak yüzde 12.6 oldu.