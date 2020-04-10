‘Corona’ öncesi dış ticaret endeksleri: Şubatta ithalat ve ihracat azaldı

İhracat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.4, ithalat birim değer endeksi de şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.1 azaldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat 2020 dış ticaret endeksini açıkladı.

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İhracat miktar endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5.5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2.7 ve yakıtlarda yüzde 21.6 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 6.1 azaldı

İthalat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4.0, yakıtlarda yüzde 13.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5.5 azaldı.

İthalat miktar endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19.6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 51.9, yakıtlarda yüzde 1.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11.5 arttı.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış endeks

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocak ayında 171.4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5.1 azalarak, şubat ayında 162.6 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, 2019 şubat ayında 153.2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0.5 artarak, bu şubat ayında 153.9 oldu.

İthalat miktar endeksi azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocak ayında 141.4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2.2 azalarak, şubat ayında 138.2 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, 2019 şubat ayında 111.4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 15.4 artarak, bu şubat ayında 128.5 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı şubat ayında 101.7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi ise 5.1 puan artarak, şubat ayında 106.8 oldu.