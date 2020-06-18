‘Corona’ ödemeleriyle azalan İşsizlik Fonu’nda primler iki katına çıkarılacak

‘Corona’ önlemleri kapsamında getirilen kısa çalışma, ücretsiz izin uygulaması ve nakdi destek ödemeleri için kullanılan İşsizlik Sigortası Fonu’nda kaynaklar azalınca, fonu güçlendirmek için primlerin artırılacağı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İşsizlik Fonu’na brüt ücretin yüzde 1’i oranında çalışan, yüzde 2’si oranında da işveren prim yatırıyor.

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Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre geçici olarak bu oranların iki katına çıkarılması öngörülüyor. Artırımlı prim ödemesinin şimdilik yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Covid-19 salgınından etkilenenlere 17 Haziran itibariyle değişik kalemler altında toplam 20.5 milyar lira kaynak aktarıldığı, bunun 14.4 milyar liralık kısmının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılandığı belirtildi.

Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması nedeniyle fonun prim gelirleri yüzde 40 oranında azaldığı görüldü.

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Resmi rakamlara göre mayıs başı itibariyle fonun toplam varlığı 127 milyar 335 milyon lira. Bu rakam 2019 sonu itibariyle 131 milyar 542 milyon liraydı. Mayıs ayında fonun giderleri toplamı 8 milyar 625 milyon lira, gelirleri ise 2 milyar 737 milyon lira düzeyinde kaydedildi.

Mayıs ayında kısa çalışma ödeneğine hak kazanan kişilere yapılan 5 milyar lirayı aşkın ödeme ile nakdi ücret desteği ödemeleri fonun gelir gider tablolarına haziran ayında yansıyacak. Dolayısıyla fon varlıklarındaki azalmanın haziran ayında da devam etmesi bekleniyor.

Fonun toplam varlıklarının yüzde 80’i devlet tahvillerinde (borç senedi) kullanılıyor.