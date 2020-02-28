‘Corona’ Nijerya’ya sıçradı

Nijerya’da ilk ‘corona’ vakası tespit edildi.

Reuters’ın haberine göre, Nijerya Sağlık Bakanlığı’nın Twitter’daki açıklamasında, virüsün İtalya’nın Milano kentinden iş ziyaretinden üç gün önce ülkeye gelen birinde tespit edildiği belirtildi.

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Virüsünün Afrika’nın nüfusu en yoğun ülkesi Nijerya’nın yaklaşık 20 milyona sahip Lagos şehrinde tespit edilmesi endişe yarattı.

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, ‘hastanın durumunun iyi olduğunu ve ciddi semptomlarının bulunmadığını’ belirterek, tedaviye alındığını ifade etti.

Kişinin ülkeye girişinden beri temasta bulunduğu kişiler tespit edilmeye çalışılıyor.

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Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı, ABD’den Avustralya’ya, İran’dan Brezilya’ya çok sayıda ülkede görülmüştü. Zatürreye neden olan ve insandan insana bulaşabilen virüse karşı henüz aşı geliştirilemedi.

Çin, ülkede corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 2 bin 744’e ulaştığını açıklamış, dünyada genelinde yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 2 bin 797’ye ulaşmıştı.