‘Corona’ nedeniyle Tokyo Maratonu’na kimse gidemedi

Atletizmde Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük altı maraton yarışından biri kabul edilen Tokyo Maratonu bu yıl buruk geçti.

Fotoğraf: Reuters

Yetkililer yeni tip corona virüsü nedeniyle yarışların genel katılıma kapatıldığını duyurdu.

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Elit atletlerin koştuğu 42.195 kilometrelik yarıştaysa erkeklerde Etiyopyalı Birhanu Legese, kadınlarda İsrailli Lonah Chemtai Salpeter birinci oldu.

Geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde seyircinin katıldığı maratona bu yıl oldukça sakindi.

Tokyo’nun şehir merkezi Asakusa’da tek başına koşuculara tezahüratta bulunan 68 yaşındaki Hiroshi Enomoto, virüs salgını nedeniyle Olimpiyatların da ertelenebilecek olmasından endişe duyduklarını ifade etti.

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‘Olimpiyatları etkilemeyecek’

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, oyunların planlandığı gibi yapılacağını duyurmuştu.

Açıklamalara rağmen son günlerde ülkedeki spor karşılaşmalarında yaşanan iptallerin Olimpiyatlara yansıyacağı düşünülüyor.