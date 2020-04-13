‘Corona’ nedeniyle seferlerini durduran Sun Express, boştaki uçaklarla kargo taşımacılığına başlayacak

THY ve Lufthansa’nın iştiraki Sun Express, corona virüsü nedeniyle yolcu taşımacılığının durdurulmasının ardından, filosundaki 18 uçağı kargo taşımacılığına yönlendireceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Sun Express, salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya almıştı.

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Sun Express’in açıklamasında, yolcu kabini içerisine kargo yükleme düzenlemesi yaparak yeni tip kargo taşıma modeliyle operasyonlara başlanacağı, uçak altı kargo yükleme bölümlerinin yanı sıra kabin içinde koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına da kargo yüklemesi yapılacağı belirtildi.

Daha önce tarifeli uçuşlarda yalnızca uçakların kargo bölümünün kargo taşımacılığı için kullandıklarını belirten Sun Express Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan şöyle konuştu: “Tarihimizde ilk defa tamamen kargo uçuşu gerçekleştireceğiz. Toplam 18 uçağımızı, koltuklarını çıkarmadan kargo taşımaya uygun hale getirdik. Gerekli çalışmaları kısa sürede tamamladık ve kargo uçuşlarımızı ilk aşamada İzmir ve Antalya’dan gerçekleştireceğiz.”

Çalışkan, sonraki aşamalarda gelen talebe bağlı olarak diğer destinasyonlardan da kargo uçuşları düzenlemeyi planladıklarnı söyledi.