‘Corona’ nedeniyle otellerin marttaki doluluk oranı yüzde 29’a düştü

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), corona virüsü nedeniyle mart ayında otellerdeki doluluğun yüzde 29’a kadar düştüğünü bildirdi.

Fotoğraf: pixabay.com

Analiz şirketi STR’nin verilerini baz alarak yazılı açıklama yayınlayan TÜROB, Türkiye’deki otellerde Mart 2019’da yüzde 63.8 olan doluluk oranının, Mart 2020’de yüzde 28.6’ya düştüğünü bildirdi.

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İstanbul’da Mart 2019’da yüzde 72.1 olan doluluk oranı, Mart 2020’de yüzde 29 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli de 65.8 avroyla, Mart 2019’a göre yüzde 14.2 azaldı.

Antalya’da Mart 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.4 azalarak yüzde 29 oldu. Antalya’da ortalama günlük satılan oda bedeli 39 avroyla, Mart 2019’a göre yüzde 18 geriledi.

Dünyada durum ne?

Açıklamada, dünya kentlerindeki doluluk oranlarına dair şu bilgi verildi: “Mart ayında normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70-100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerinde yer alan otellerin doluluk oranları, bu yıl mart ayında yüzde 10-20’lere kadar geriledi. Mart ayında doluluklar Avrupa genelinde de yüzde 26.3’lük ortalamayla İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü.”

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Avrupa genelinde martta ortalama oda fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.5 düşüşle 92.9 avro oldu.

Mart 2020’de ölçülen doluluk oranları şöyle: Barcelona yüzde 20, Paris yüzde 19.5, Atina yüzde 14, Roma yüzde 6.6, Milano yüzde 4, Londra yüzde 32.7, Moskova yüzde 33.3, Pekin yüzde 16.4, Tokyo yüzde 25.5, Dubai yüzde 37.5, New York yüzde 34.5, Los Angeles yüzde 42.5, Sidney yüzde 48.5.