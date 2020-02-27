‘Corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 797’ye ulaştı

Çin, ülkede corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 744’e ulaştığını açıkladı. Dünyada hastalıktan ölenlerin sayısı ise 2 bin 797’ye ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü, ABD’den Avustralya’ya, İran’dan Brezilya’ya çok sayıda ülkede görülmüştü. Zatürreeye neden olan ve insandan insana bulaşabilen corona için henüz aşı geliştirilemedi.

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Çin’in resmi haber ajansı Şinhua’nın haberine göre ulusal sağlık komisyonu, ülkede bir günde 433 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. Yine, 24 saatte 29 ölüm kayda geçti. 508 kişi ise ‘şüpheli vaka’ olarak değerlendirildi.

Habere göre, Çin anakarasında toplam tespit edilen vaka sayısı 78 bin 497 oldu. Hastanelerde ‘kritik vaka’ olarak değerlendirilen hasta sayısı, 406 azalarak 8 bin 346’ye indi.

Bir günde 2 bin 750 kişi hastanelerden taburcu olurken, toplamda taburcu edilen hasta sayısı 32 bin 495’e ulaştı. Ülkede halen 71 bin 572 kişi gözlem altında tutuluyor.

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Dünyada 81 bin vaka

Reuters’ta yer alan habere göre dünya çapında şimdiye dek 81 bin 842 kişide corona virüsü görüldü. Bunlardan 2 bin 797’si hayatını kaybetti, 30 bin 384’ü tedavi edildi.