‘Corona’ nedeniyle konut satışlarında yeni yöntem: İHA çekimiyle online satış

Konut satışlarında ocak ve şubat aylarında yüzde 50’nin üzerindeki büyüme hızı, salgın etkisinin ekonomide hissedilmeye başladığı mart ayında hızla azalarak yüzde 3 seviyelerine gerilerken, seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarının satışlara etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan gayrimenkul firmaları dijital kanallarla online satışa yöneldi.

Fotoğraf: Nuhoğlu İnşaat (arşiv)

Gerileyen iç talebin yanı sıra, ilk iki ayda yüzde 20’nin üzerinde artış kaydeden yabancılara konut satışı da sınır kapılarının kapanmasının ardından mart ayında yerini yüzde 3 düşüşe bıraktı.

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Satış ofislerinin bir kısmının da faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığı sektörde durgunluğun bir süre daha devam edeceğini öngören gayrimenkul firmaları, insansız hava aracı (İHA) ile portföy video çekimi, üç boyutlu görüntüleme, 360 derece sanal tur, gerçek lokasyon ve harita sunumlarıyla çeşitli aplikasyonlar üzerinden konut yatırımcısına dijital kanallarla ulaşmaya çalışıyorlar.

Konut projelerini yabancı yatırımcılara ulaştırmak için gayrimenkul teknolojilerine 100 bin dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak, “Müşteri daha önce doğrudan satış ofisine geliyordu. Ancak corona virüsüsüreci ile birlikte gayrimenkul aplikasyonlarına çok ciddi ihtiyaç doğdu. Biz de müşteriye ulaşmak için ne yapabiliriz diye bakmaya başladık” dedi.

Projelerle ilgili iç cephe, dış cephe olmak üzere bütün görsel hafızayı bir aplikasyon içine topladıklarını belirten Bucak şu ifadeleri kullandı: “Önce gayrimenkul projesinin mimari çizimlerini yazılımcılara veriyoruz. Yazılımcılar üç boyutlu hale getiriyor, gerçek arazisine oturtuyor. Drone ile projenin bulunduğu lokasyonu, çevre detaylarını, dış çekimlerini yapıyoruz. Üç boyutlu olarak dairenin içinde gezebiliyorsunuz, camdan baktığınızda gerçek manzarayı görüyorsunuz. Bunun içinde güvenli ödeme sistemi yani sanal pos ile depozito alımı da var.”

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Bir ayda 12.5 milyon lira

Online sistem üzerinden bir ayda yabancılara 12.5 milyon liralık satış yaptıklarını söyleyen Bucak, “Online sistemi açtıktan sonra yaklaşık 400 müşteri ile çeşitli aplikasyonlar vasıtasıyla birebir toplantı, proje sunumu yaptık. Corona virüsü dönemi öncesi aylık satışlarımız 30-35 milyon lira bandındaydı. Dijital sistemler ve online satışla bir aylık dönemde 12.5 milyon lira satış yapmayı başardık” dedi.

Yaptıkları satışların yüzde 85’ini vatandaşlık amacıyla alınan konutların oluşturduğunu belirten Bucak, en çok talebin ise İran, Bangladeş, Pakistan, Sudan, Yemen ve Lübnan gibi ülkelerden geldiğini söyledi.

Bucak, son bir aylık süreçte online satış yaptıkları yabancı yatırımcılar arasında Malezyala’dan bir IT firması sahibi ile Bangladeş ve Irak’tan bürokratların da bulunduğunu söyleyerek, yabancılara online satışta bürokratik süreci kısaltmak için ise online vekalet ve tapu sisteminin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Martta yüzde 23 geriledi

‘Reidin-Gyoder’ konut endeksine göre, mart ayında markalı konut projeleri kapsamında yapılan satışların yüzde 9.94’ü yabancılara yapıldı.

Yabancılara yapılan satışlar, özellikle iç piyasada durgunluk yaşanan dönemlerde Türk gayrimenkul firmaları için önem arzediyor.

TÜİK verilerine göre birinci el konut satışları ocakta yüzde 16, şubatta da yüzde 14 üzeri artış kaydettikten sonra corona salgınının ekonomik etkilerinin hissedilmeye başlandığı mart ayında yüzde 23 geriledi.

Gerileyen talep karşısında dijital satış kanallarına yönelen gayrimenkul firmaları arasında Özyurtlar Holding, Nef, AND, İnsay Yapı gibi firmalar bulunuyor.

Yüzde 80’ini online yaptı

Online satış başlattıkları mart ve nisanda satışlarının yüzde 80’ini online yaptıklarını söyleyen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Özyurt, “Salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan yerli yatırımcılar ile ülkelerini terk edemeyen yabancı yatırımcılar online satışa yöneldi” dedi.

Dijital kanallara yönelen firmalardan İnsay Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da, “Satış ofislerimizin faaliyetlerinin sonlandırılması, yakın ve orta vadede bizi bekleyen belirsizlik ortamı karşısında sektörümüzde dijital pazarlama ağırlık kazandı. Potansiyel yatırımcılara online kanallar üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.