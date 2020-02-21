‘Corona’ nedeniyle Irak, İranlıların ülkeye girişini üç günlüğüne yasakladı

İran’da iki kişinin Covid-19 adlı yeni tip corona virüsü yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından Irak, İranlıların ülkeye girişinin üç gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 yeni tip corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bini aştı; virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199’a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi.

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İran’da virüs nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Irak, bu ülkeye yapılan gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya almıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Irak Sınır Kapıları Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada İran’dan ülkelerine dönecek Irak vatandaşlarının engellenmeyeceği ve iki ülke arasındaki ticaretin devam edeceği kaydedildi.