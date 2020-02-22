‘Corona’ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 347’ye ulaştı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 347’ye ulaştığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Açıklamaya göre virüs bulaşan kişi sayısı, 76 bin 288 olarak güncellendi. Bu kişilerin 11 bin 477’sinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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Müşahade altında tutulan kişi sayısı 113 bin 564’ye düşerken, virüs bulaşmış olabileceği değerlendirilenlerin sayısı da 5 bin 365 oldu. İyileşip taburcu edilenlerin sayısı da 20 bini geçti.

Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında ilk olarak Aralık 2019’da görülen yeni tip corona virüsü, bulaştığı kişide zatürreye yol açıyor. Birçok ülkeye yayılan virüs için henüz bir aşı bulunamadı.