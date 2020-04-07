‘Corona’ nedeniyle eve dönüştürdüğü kamyonunda yaşamaya başladı

Gümüşhane’de beş yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı, Covid-19 salgını nedeniyle köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.

Fotoğraf: DHA

Merkeze bağlı Karamustafa köyünde oturan TIR şoförü Volkan Sarı, beş yıl önce kamp yapabilmek ve doğayla baş başa kalabilmek için bir kamyonun kasasını eve dönüştürmeye karar verdi. Kamyon kasasını söken Sarı, yerine tek odalı 12 metrekarelik ahşap ev yaptı. Evde beş kişilik yatak, mutfak dolabı, fırınlı soba, su tankı yer alıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle köyden uzaklaşarak ıssız bir yere giden Sarı, eşi ve iki çocuğuyla birlikte eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor.

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‘Virüsten korunuyoruz’

Kamyon evi iki ayda tamamladığını anlatan Volkan Sarı, “Kamyonet kaderine terk edilmişti. Cazip bir rakama aldım ve kendi imkanlarımla tamir ettim. Doğada kamp yapıyorduk, şimdi ise virüsten korunmak için kullanıyoruz. Kamyonla köy dışındaki bahçemize geldik. Çocuklarımızla beraber konaklıyoruz. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Sonra yine köye döneceğim” dedi.

Herkesin tedbirli olması gerektiği söyleyen Sarı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini belirtti.