‘Corona’ nedeniyle durdurulan yargıda süreler ve duruşmalar başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Covid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını açıkladı.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

AA editör masasına konuşan Gül, cezaevlerinde mahkumların görüntülü görüşme yapabilmesi için çalışma yapıldığını ve pilot uygulamalara yakın zamanda başlanacağını belirterek, “Akıllı sistemler cezaevlerine entegre edilecek” dedi.

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“Cezaevinde olan, uzun süre annesini, babasını göremeyenler var, cezaevinden görüntülü görüşülebilecek bir sistem kuruyoruz” diyen Gül cezaevlerinde günde iki kez sayım yapıldığını ve artık sayımların parmak iziyle yapılacağını söyledi.

İnfaz düzenlemesi

Fotoğraf: DHA

Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, işbirliğini artıracaklarını söyleyen Gül, TBMM’de kabul edilen infaz düzenlemesi konusunda, “Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir” dedi.

Gül, infaz düzenlemesiyle otomatik iyi halliliğin kalkacağını ve buna bir heyetin karar vereceğini söyledi.

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İnfaz düzenlemesinin içtüzüğe de Anayasa’ya da uygun bir düzenleme olduğunu söyleyen Gül, “CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetin azaltılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Gül,“Bir cana, bir kadına daha el uzanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa hükümet olarak, yargısal yönüyle de yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçim Kanunu tartışmaları ile ilgili olarak da Gül, “Zaruri yapılması gereken değişikliklerin masaya getirilmesini ve tüm partilerle müzakere edilmesini hedefliyoruz” dedi.

Ayasofya

Gül, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili konunun Türkiye’nin tasarrufundaki bir egemenlik meselesi olduğunu söyledi.

Gül şöyle konuştu: “Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti’nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir… Ayasofya’nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet’in vasiyetinin yerine getirilmesidir.”

“Ayasofya Camii, turnike ile içeriye girdiğimiz tek camidir” diyen Gül sözlerini, “Bu ayıbın ortadan kalkması hukukun bir gereğidir diye düşünüyorum” diye sürdürdü.

İstanbul’un fethinin yıldönümünde yapılan kutlama kapsamında 29 Mayıs’ta Ayasofya’da Fetih Suresi okunmuştu. Yunanistan’ın tepki göstermesinin ardından Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması tartışmaları başlamıştı.