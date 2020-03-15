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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’nda tüm izinler kaldırıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 vakalarının yoğun olduğu bölgelerde bulunan Türk vatandaşlarına kesintisiz hizmet verebilmek için, misyonlardaki tüm izinleri kaldırdıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, “Tüm misyonlarımızdan arkadaşlarımız teyakkuz halinde çalışıyorlar. Tüm izinleri kaldırdık. Koronavirüs vakalarının yoğun ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza ikinci bir nöbetçi hat açtık” dedi.

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Yurt dışındaki hizmetlerin aksatmadan sürdürüldüğünü belirten Çavuşoğlu, “Randevu sistemiyle gelip vatandaşlarımız tüm hizmeti alıyor. Diğer taraftan vatandaşlarımızla temasımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kütüphaneler kapatıldı, etkinlikler iptal

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı da, bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacağını ve tüm etkinliklerin iptal edileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir” dendi.

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