‘Corona’ nedeniyle Avrupa’da toplam 26 Türk yaşamını yitirdi

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle, Avrupa’da bugüne kadar toplam 26 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Güncel verilere göre, virüs nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Avrupa’da, 11 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

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Türklerin yoğunlukla yaşadığı Almanya, Hollanda, Fransa ve Britanya gibi ülkelerin yanı sıra Avusturya ve Belçika’da da virüs kaynaklı ölümler yaşandı.

Avusturya’da 28 yaşında en genç ölüm

Avusturya’nın Linz kentinde, yaklaşık 14 yıldır böbrek ve şeker hastalıkları nedeniyle tedavi gören 28 yaşındaki Y.A, geçen pazar günü virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

En yüksek can kaybı Fransa’da

Fransa’da 5-24 Mart tarihlerinde virüs nedeniyle 60 yaş üstünde 11 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Bu kişilerin, Paris ve Strazburg şehirlerinde ikamet ettikleri belirtildi.

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Daha önce de Covid-19’dan 64 yaşındaki bir Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle Fransa’da yaşamını yitiren toplam vatandaş sayısı 12 oldu.

Almanya’da üç kişi yaşamını yitirdi

Almanya’da Covid-19 nedeniyle üç Türk hayatını kaybetti. Yerel makamlardan alınan bilgiye göre Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan 81 yaşındaki F.A, 80 yaşındaki R.Y. ve 81 yaşındaki M.P. corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hollanda’da altı Türk

Virüsün Hollanda’da görüldüğü 27 Şubat’tan bu yana altı Türk öldü.

Türkiye’nin Lahey büyükelçisi, 66 yaşındaki N.Y, 82 yaşındaki S.A. ile 71 yaşındaki Ş.Ş.Ş’nin virüs nedeniyle hayatlarını kaybettiğini ve definlerin bu ülkede yapılacağını söyledi.

Dişli ayrıca, Covid-19 nedeniyle vefat eden 70 yaşındaki A.K, 80 yaşındaki H.Ç. ve 69 yaşındaki Y.H’nin cenazelerinin de Türkiye’ye gönderileceği bilgisini paylaştı.

Belçika’da üç Türk hayatını kaybetti

Belçika’da Türk kökenli üç kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat, Flaman bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Erzincanlı bir vatandaşın hastanede Covid-19’dan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan, Belçika’nın Genk şehrinde yaşayan 74 yaşındaki İ.O.’nun da virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Belçika’da ikamet eden ve ismi açıklanmayan bir Türk vatandaşının daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Britanya

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan H.E, corona nedeniyle geçen hafta hayatını kaybetti. 55 yaşındaki H.E’nin astım hastası olduğu belirtildi.

Türkiye ve dünyada güncel sayı

Bugün itibariyle Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı 1872 olurken, 44 kişi hayatını kaybetti. Ölüm oranı yüzde 2.35.

Dünyada ise toplamda 423 bin 297 corona vakası var. Ölü sayısı 18 bin 906. Ölüm oranı yüzde 4.4.