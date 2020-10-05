‘Corona’ nedeniyle arabalı hayvan kutsama: Camdan çıkardıkları kafalarına kutsal su serpildi

Filipinler’de Dünya Hayvanları Koruma Günü ve hayvanların koruyucusu olduğuna inanılan Aziz Francis Günü’nü kutlamak için hayvanlara salgın önlemleri kapsamında arabalı kutsama törenleri yapıldı.

Fotoğraflar: Reuters

Hayvanlarını koruyacağı ve sağlıklı bir ömür vereceğine inanan hayvan sahipleri bu yıl corona virüsü nedeniyle bu özel günde kiliseye gidemedi.

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Hayvan sahiplerinin arabalarıyla katıldıkları ayinde bir rahip güvenli mesafeden üstlerine kutsal su serpti.

Filipinler toplam 322 bin 497 vakayla güneydoğu Asya’da virüsten en çok etkilenen ülke.

Bu nedenle bu yıl hayvan kutsama töreni corona önlemleriyle yapıldı.

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Etkinliği düzenleyenlerden Ritchie Pascual “Yeni normale ayak uydurmalıyız, salgın tüylü dostlarımıza olan sevgi ve saygımızı göstermemize engel olamaz” dedi.

İki yaşındaki golden retriever cinsi köpeğiyle sırada bekleyen Arlene Pedron da “Köpeğimiz ailemizin bir üyesi, bu yüzden onun kutsanması çok önemli. Sağlığı için en iyisini istiyoruz” diyerek neden orada bulunduğunu anlattı.