‘Corona’ nedeniyle 10 gün içinde dede, amca ve babasını kaybetti; uyardı: Bu acı bugün bizde yarın sizde olabiliyor

Bartın’da yaşayan Alim Yücetaş ve iki oğlu ‘corona’ virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 10 gün içinde dede, amca ve babasını kaybeden Muhammet Yücetaş, “Daha dikkatli olmamız gerekiyormuş. Bu acı, bugün bizde yarın sizde olabiliyor” diyerek toplumu uyardı.

Fotoğraf: AA

Yanaz köyünde yaşayan 76 yaşındaki Alim Yücetaş 11 Kasım’da Covid-19 testi pozitif çıkınca Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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12 gün yoğun bakım servisinde kalan Yücetaş 23 Kasım’da hayatını kaybetti.

Köy mezarlığına defnedilen Alim Yücetaş’ın Almanya’daki 56 yaşındaki oğlu Mustafa Yücetaş da hastalığa yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yücetaş, babasından bir hafta sonra hayata veda etti.

Oğul Yücetaş’ın Almanya’dan uçakla getirilen cenazesi önceki gün babasının yanına defnedildi.

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Alim Yücetaş’ın Bartın’da yaşanan diğer oğlu, 50 yaşındaki Mehmet Yücetaş da bu sabah Covid-19’a yenik düştü. Babası ve ağabeyinin yanına defnedildi.

Covid-19 nedeniyle babası, dedesi ve amcasını kaybeden, Mehmet Yücetaş’ın oğlu 20 yaşındaki Muhammet Yücetaş, insanların, virüsün bu kadar tehlikeli ve kötü olduğunu, yakınlarını kaybettikten sonra anlayabildiğini söyledi.

Önce dedesi, ardından amcası ve son olarak da babasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Yücetaş şunları söyledi: “Ailemizden üç kişiyi virüs nedeniyle kaybettik. Bu virüse karşı herkes duyarlı olsun, dikkatli olsun. Tabii biz en başından beri dikkatliydik ama daha dikkatli olmamız gerekiyormuş, bunu anladık. Bu virüs herkese bulaşabilir. Bu acı, bugün bizde yarın sizde olabiliyor. Herkesin dikkatli olması lazım.”