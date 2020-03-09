‘Corona’ NASA’ya sıçradı

NASA’nın en büyük tesislerinden Ames Araştırma Merkezi’nde bir çalışanda ‘corona’ tespit edildi.

Fotoğraf: Linkedin

Kaliforniya eyaletindeki merkezde dün bir çalışanda corona virüsü tespit edilmesi üzerine bütün personele bir sonraki duyuruya kadar evden çalışma talimatı verildi. Laboratuvar çalışanları gibi evden çalışma imkanı olmayan personele ise ne yapması gerektiğine dair talimatların daha sonra verileceği açıklandı.

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Mountain View’deki tesis NASA’nın en kapsamlı teknoloji projelerine ev sahipliği yapıyor.

Merkez, virüsün çok sınırlı bir alanı etkilendiği düşünmekle birlikte NASA’nın ‘corona’ önlem planlarına göre hareket edip çalışanların derhal eve yollandığını duyurdu.