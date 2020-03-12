‘Corona’ Mars yolculuğuna da engel oldu

Avrupa Uzay Ajansı’nın astrobiyoloji programı kapsamında bu yaz yapmayı planladığı ExoMars isimli proje ertelendi.

Fotoğraf: Avrupa Uzay Ajansı

Mars’ta hayat aramak amacıyla yürütülen projede gezegenin yüzeyine araç gönderilecekti.

Reklam

Rus ve Avrupa uzay ajanslarının verdiği bilgiye göre, temmuzda uzay aracının gönderimi öncesi halen yapılması gereken bir dizi test var. Bu testlerin görevin başarıyla sonuçlanması için yapılması zorunlu. Ancak Avrupa’da corona virüsünün yayılmasını önlemek amaçlı alınan önlemler arasında yer alan seyahat kısıtlamaları, uzmanların işini yapmasına engel olduğundan testler zamanında yapılamayacak. Bu nedenle ExoMars görevi 2022’ye ertelendi.

Fırlatmanın yapılabilmesi için gezegenlerin belirli bir sırada olması gerekiyor. Bu da ancak iki yılda bir meydana gelen ve 10 gün süren bir dönem. Bu nedenle bilim insanların bir sonraki 10 günlük periyodu beklemek zorunda.