‘Corona’ Latin Amerika’da: Brezilya ilk vakayı doğruladı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, Sao Paulo kentindeki bir hastanede yatan 61 yaşındaki hastanın testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Brezilya böylece, Latin Amerika’da ‘corona’ vakası görülen ilk ülke oldu.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, virüsü doğruladıkları basın toplantısında hastanın durumu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

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Hastanın yatttığı Albert Einstein Hastanesi ise testlerin pozitif çıkmasından sonra hemen yetkililerin haberdar edildiğini duyurdu. Hastanenin açıklamasında, hastanın durumunun iyi olduğu ve 14 gün boyunca karantinada izleneceği belirtildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesine seyahat edip dönen bir Sao Paulo sakininin de arandığını kaydetti.

Virüsün doğrulanması, Brezilya’nın bir çok kentinde kutlanan karnaval dönemine denk geldi. Bu dönemde milyonlarca kişi seyahat ediyor ve büyük kentlerin sokakları kalabalıklarla doluyor.