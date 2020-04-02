‘Corona’ kutsal topraklarda cenaze işlemlerinin değişmesine neden oldu

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması, kutsal topraklarda Musevi ve Müslümanların defin işlemlerinde değişiklik yapılmasına neden oldu.

Fotoğraf: Reuters

İsrail’de normal şartlarda hayatını kaybeden Museviler kumaş bir giysi ve kefen ile tabutsuz olarak defnedilmekteydi. Şu anda salgın nedeniyle hayatını kaybedenler tam korumalı kıyafet giyen biri olarak son defa yıkanıyor ve hava geçirmez bir plastiğe sarılarak kefenleniyor.

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Musevilerin defin işlerini takip eden Chevra Kadisha’da çalışan Yakov Kurtz “Herkes bu konuda farklı bir şey söylüyor” dedi ve “Neye hazırlanmamız gerektiğini bilmiyoruz, kaç kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek bilmiyoruz ve korkmamızı gerektirecek çok fazla şey var” diye ekledi.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin virüs nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanların definleri için yeni kurallar belirlendiğini söyledi.

Hüseyin, “Bu bir gereklilik ve gerekli olduğunda değişiklik yapılması lazımdır. Bu yüzden hayatını kaybedenler yıkanmadan ve kefenlenmeden plastik ceset torbası ile defnediliyor” dedi.

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İsrail’de ‘corona‘ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 olarak açıklanırken, Filistin’de henüz yalnızca bir kişi hayatını kaybetti.

Salgın cenaze merasimlerinin de değişmesine yol açtı. Hastalığın kontrol altında tutulması için evde kalınması çağrısının yapıldığı yerlerde Musevi ve Müslümanlar cenaze geleneklerini yerine getirmekte zorlanıyor.

İsrail’de cenaze törenlerine 20’den fazla kişinin katılması yasaklanırken törenlerin açık bir alanda yapılması şartı getirildi. Sosyal mesafe kuralları aileye destek olunmasını güçleştiriyor.

Salgın, Shiva adı verilen Yahudilerin yedi günlük yas tutma ve evde taziyeleri kabul etme geleneklerinin de değişmesine yol açtı.

Gazze ve Batı Şeria’da aileler taziye dileklerini sosyal medya üzerinden kabul ediyor.

Hayatını kaybedenlerin camide namazının kılınmasına izin verilmezken yetkililer yalnızca defin işlemi sırasında ailenin bulunmasına izin veriyor.