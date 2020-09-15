‘Corona’ küresel turizme 460 milyar dolara mal oldu: Turist sayısı yüzde 65 azaldı

Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası turist sayısının Covid-19 salgını nedeniyle yılın ilk altı ayında yüzde 65 azaldığını, pandeminin küresel turizme 460 milyar dolara mal olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre BM Dünya Turizm Örgütü, Covid-19’un turizm sektörüne etkilerine ilişkin raporunu yayımladı.

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Haziranda yüzde 93 düşüş

Raporda sadece haziranda geçen yılın aynı ayına göre turist sayısının yüzde 93 azaldığı belirtildi.

2009 krizinden beş kat fazla

Pandemi nedeniyle ocak-haziran aylarında uluslararası turist sayısının 440 milyon kişi azaldığı ve küresel turizmde 460 milyar dolar gelir kaybı yaşandığı ifade edilen raporda, söz konusu kaybın 2009’daki küresel ekonomik krizde turizmde yaşanan gelir kaybından beş kat fazla olduğu belirtildi.

Turizmdeki ani düşüş milyonlarca işi ve işletmeyi riske attı.

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En büyük zarar Asya’da

Pandeminin turizmi en kötü vurduğu bölge yüzde 72 düşüşle virüsün ilk ortaya çıktığı Asya-Pasifik olurken, Avrupa’nın yüzde 66 düşüşle ikinci, Amerika kıtasının ise yüzde 55 düşüşle üçüncü sırada yer aldı.

‘Güvenli seyahat mümkün’

Örgütün genel sekreteri Zurab Pololikashvili ‘artık dünyanın birçok yerinde güvenli ve sorumlu uluslararası seyahatin mümkün olduğunu’ belirterek, hükümetlerin küresel turizmin yeniden canlanması için özel sektör ile yakından çalışmasının önemine işaret etti.