‘Corona’ korkusu maskeye talebi artırdı, fiyatlar ‘uçtu’

Corona virüsü salgınının yayılmasından kaynaklanan endişe maske satışlarını artırdı. Eczanelerde maske bulunamazken yoğun talep dolayısıyla maskenin fiyatı online alışveriş sitelerinde üçe katlandı.

Fotoğraflar: DHA

Virüsten etkilenenlerin ve yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün artarken Çin’de yalnızca pazar günü 57 kişinin öldüğü bildiridi. Hayatını kaybedenlerin sayısı şu ana kadar 361 olurken, 2 bin 296’sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205 vaka tespit edildi.

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Yaz-kış yerli ve yabancı turistleri ağırlayan turizm kenti Antalya’da da maskelere yoğun ilgi var. Medikal malzemele satışı yapan firmalar hiç beklemedikleri şekilde maske satışı yaptıklarını anlattı.

Medikal ürün satışı yapan Yusuf Cengiz stoğunun bir anda tükendiğini belirterek “Toptancılar Çin’e gönderdiği için tedarikte zorlanıyoruz. Virüs çıkmadan önce maske satışı günde birkaç taneyi geçmezdi. Şimdilerde günde 100 adet sattığımı biliyorum” dedi.

Fiyatların zamlandığını söyleyen Cengiz, 20-35 TL arasında satılan maskelerin fiyatının 45-50 TL arasında olacağını belirtti.

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Medikal ürün satışı yapan Ayten Çiçek de satışların arttığını, gelenlerin birçoğunu ellerinde maske kalmadığı için geri çevirdiğini ifade ederek “Filtreli maske en çok talep gören. Satışlar önceye göre yüzde 400 arttı” dedi.

Tanesi 75 TL’ye kadar çıkabiliyor

Piyasaya göre genellikle daha ucuz fiyatla satış yapan online alışveriş sitelerinde de maskelerin fiyatının arttığı görüldü.

Bilindik bir online alışveriş sitesinde ‘N95 Virüs Koruyucu Maske FFP3’ başlığıyla yayımlanan ilanda, 10 adet maskenin 620 TL’ye satıldığı görüldü.

Bir başka alışveriş sitesinde ise aynı maskenin adedi 75 TL’ye satışa sunuldu.