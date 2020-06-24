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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ kısıtlamaları sürerken e-ticaret hacmi yarı yarıya arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüsü salgınında kısıtlamaların sürdüğü yılın ilk beş ayında e-ticaretin yarı yarıya yükseldiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ankara’daki Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Dijital Tanıtım Toplantısı’nda konuşan bakan, 2019’da Türkiye’nin e-ticaret hacminin 136 milyar lira olduğunu söyledi. Pekcan, bu tutarın yüzde 85’ni yurt içi harcamaların oluşturduğunu dile getirdi.

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Ortalama 100 lira harcanıyor

Ticaret bakanı, e-ticarette ilk sıraları 15.3 milyar lirayla havayolu, 13.8 milyar lirayla giyim-ayakkabı, 13.3 milyar lirayla beyaz eşya-ev aletlerinin aldığını ifade etti.

Pekcan, “Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarı 99.5 lirayı bulurken, bu rakam kartlı ödemelerde 183 lira, kapıda ödemede 50 lira oldu” dedi.

Yarı yarıya arttı

Bakanın verdiği bilgiye göre, ocak-mayıs döneminde e-ticaret hacmi 63.3 milyar lira olarak kayda geçti. Bu da geçen yıla göre hacimde yüzde 48’lik artışa karşılık geliyor.

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