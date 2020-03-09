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‘Corona’ Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sıçradı; KKTC önlemleri artırıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde iki kişide yeni tip corona virüsü tespit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu da sınır kapılarındaki önlemlerin artırılması kararı aldı. 

Fotoğraf: DHA

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, virüs tespit edilen hastalardan birinin İtalya’dan, diğerinin ise İngiltere’den geldiğinin belirlendiğini söyledi.

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Hastalardan birinin 25 yaşında olduğunu kaydeden Yoannu “Bu gencimiz İtalya’nın Milano kentine tatile gitmiş. Dönüşte ise kendisinde corona virüsü tespit edildi” diye konuştu.

Diğer vakanın ise 64 yaşındaki bir kişi olduğunu ifade eden Yoannu, “İngiltere’den gelen bu kişi Lefkoşa’daki bir hastanede çalışıyor” dedi.

Yeni vakaların çıkabileceği yönünde endişelerin de olduğunu belirten sağlık bakanı, ‘her konuda hazırlıklı olduklarını’ belirtti.

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KKTC’de acil toplantı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ‘corona‘ tespit edilmesinin ardından KKTC’de Bakanlar Kurulu, 18.00’de toplanma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu’nda, güneyden geleceklerin sıkı bir denetimden geçirilmesine yönelik adımlar ele alındı. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın, önlemler konusunda gerekli çalışmayı yaptığı belirtildi.

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