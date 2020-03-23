Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Corona karantinası’nı ihlale ev hapsi cezası

Karabük’te corona virüsü nedeniyle alınan karantina kararına uymayan iki kişiye ev hapsi cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle, yurt dışından gelmelerine rağmen 14 günlük ev karantinasına uymayan iki kişiye dava açtı.

Reklam

Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 22 Mart’ta yapılan karar duruşmasında, karantinaya uymayacaklarını da ifade eden iki sanığa 26 Mart’a kadar ev hapsi cezası verildi.

Cezalar, Türk Medeni Kanunu’nun 32’inci maddesi ve  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 73’üncü maddesi kapsamında verildi.

Öte yandan, ceza alan kişilerde corona virüsüne rastlanmadığı bildirildi.

Reklam

Hastane dışı karantina uygulaması: ‘Evde kalma şartıyla taburcu edildim’

SON HABERLER

THY yurt dışında sadece beş noktaya uçacak

Türk Hava Yolları (THY) yeni tip corona virüsü nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durduracak.

Polisten sahilde ‘corona’ anonsu

İstanbul’da polis ekipleri, tüm ilçelerde yeni tip corona virüsü tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yaptı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...