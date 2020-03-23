‘Corona’ karantinasından kaçan kişi evinde yakalandı

Ankara’da yeni tip corona virüsü karantinasından kaçan bir kişi polis tarafından yakalanıp yeniden karantinaya alındı.
İHA’nın haberine göre zatürre şikayeti nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden erkek şahıs, doktorlar tarafından corona virüsü şüphesi nedeniyle karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçıp kayıplara karıştı.
Doktorlar, polis ekiplerine haber verdi. Şahıs, İnönü Mahallesi’ndeki evinde bulundu.
Sağlık ekipleri şahsı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne getirerek yeniden karantinaya aldı.