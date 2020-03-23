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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ karantinasından kaçan kişi evinde yakalandı

Ankara’da yeni tip corona virüsü karantinasından kaçan bir kişi polis tarafından yakalanıp yeniden karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre zatürre şikayeti nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden erkek şahıs, doktorlar tarafından corona virüsü şüphesi nedeniyle karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçıp kayıplara karıştı.

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Doktorlar, polis ekiplerine haber verdi. Şahıs, İnönü Mahallesi’ndeki evinde bulundu.

Sağlık ekipleri şahsı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne getirerek yeniden karantinaya aldı.

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