‘Corona karantinası’nda son durum: ‘Sonuçlar kısmen çıktı, tümü negatif’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’in Wuhan kentinden getirilenler ile uçaktaki mürettebatın numunelerinin kısmen çıktığını, sonuçların negatif olduğunu söyledi.

Karantinaya alınanların kaldığı bir oda… (Fotoğraf: DHA)

Yeni tip corona virüsünün ortaya çıktığı Wuhan’da bulunan 42 kişi, 20 kişilik ekip tarafından A400M askeri kargo uçağı ‘Koca Yusuf’ ile Türkiye’ye getirilerek Ankara’daki Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde tek kişilik odalarda karantinaya alınmıştı.

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Türkiye’ye getirilmeden önce hastalık belirtisi göstermeyen kişiler, burada 14 gün boyunca takip edilecek. Virüsün kuluçka süresinin bir ila 14 arasında değiştiği biliniyor.

Hastanenin önünde gazetecilere konuşan Koca, karantinada kalanlara her türlü imkanın sağlandığını, saat başı kontrol edildiklerini ifade etti.

Sağlık bakanı şunları söyledi: “Numunelerin sonuçları kısmen çıktı. Yarına kadar sonuçların hepsi çıkmış olacak. Yarın numunelerle ilgili sonuçları açıklayacağız. Sağlık personelimiz ve mürettebat dahil olmak üzere, toplam 61 numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak. Şimdiye kadar çıkan sonuçların hepsi negatif.”

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Henüz tedavisi bulunamayan virüs nedeniyle Çin’de 300’den fazla kişi hayatını kaybetti. Virüs 14 bin kişiye bulaştı. Türkiye’de ise şimdiye dek kimseye corona tanısı konmadı.