‘Corona’ karantinasına alınan Merkel’in durumu ‘şimdilik iyi’

Almanya Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, pazar günü, doktorlarından birinin ‘corona’ testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan Başbakan Angela Merkel’in durumunun ‘şimdilik iyi’ olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Scholz “Başbakanın sağlığı şu an iyi durumda. Birçok insan gibi o da evden çalışıyor” dedi.

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Başbakan yardımcısı ayrıca Merkel’in yerine çarşamba günü Alman Federal Meclisi’nde kendisinin konuşma yapacağını belirtti.

Ülkede şu ana kadar 26 bin 198 vaka tespit edildi. Toplam can kaybı ise 111 oldu.