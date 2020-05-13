‘Corona’ Kanada’daki pandaları bambusundan etti: Çin’e geri yollanacaklar

Kanada’da bir hayvanat bahçesi iki pandayı Çin’e geri gönderiyor. Çin’den getirilen taze bambularla beslenen pandaların ‘corona‘ nedeniyle aksayan uçuşlar sonucu aç kalmasından endişeleniliyor.

Fotoğraf: Calgary hayvanat bahçesi

Er Shu ve Da Mao isimli iki pandanın Çin’le yapılan 10 yıllık anlaşmaya göre 2023’e kadar Calgary hayvanat bahçesinde kalması gerekiyordu.

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Çin’de doğal ortamlarında bol bol bambu bulabilen pandalar Kanada’da bir hayvanat bahçesinde yaşayınca ‘corona’nın durma noktasına getirdiği uçuşlardan etkilendi. Uçuşların aksamasıyla günde yaklaşık 40 kilo tükettikleri bambunun Çin’den getirilmesi konusunda sorun yaşayan havyanat bahçesi yetkilileri ikinci bir salgın dalgası olması halinde durumun daha da kötüleşeceğinden endişeleniyor.

‘Panda diplomasisi’

Çin yıllardır farklı ülkelere dostluk göstergesi olarak panda yolluyor. ‘Panda diplomasisi’ olarak bilinen bu uygulamayla Çin dış ülkelerle bağlarını güçlendirmek için kullanıyor.